Finner trolig ikke brannårsaken

New Articles

Et bolighus på Kyrksæterøra ble totalskadd etter en brann natt til torsdag 21. september. De tre beboerne i huset kom seg uskadet ut.

Les også: Boligbrann på Kyrksæterøra

Beboerne i det nærmeste huset ble evakuert, og øvrige naboer varslet, men det var til alt hell gunstige vindforhold og ingen spredningsfare.

- Brannårsaken er fortsatt ukjent, og trolig blir det vanskelig å konkludere, sier lensmann i Hemne og Snillfjord, Anette Ertvåg.

Rapporten fra krimteknisk mangler fortsatt. De igjen venter på rapport fra El-tilsynet.

Årsaken til at brannårsaken trolig ikke blir funnet, er at huset ble nedbrent, og at det dermed er få spor å gå etter.