I kveld skal OIF avgjøre om de vil samarbeide med OIL

Det jobbes knallhardt for at Toppidrettsveka igjen skal gå i Knyken etter to års fravær. Som kjent var Petter Northug, Marit Bjørgen og andre internasjonale toppløpere i Orkdal og konkurrerte på rulleski i august 2013, 2014 og 2015.

ST skrev i helga at Orkdal IL og Orkanger IF er i dialog om et samarbeid for å få gjennomført arrangementet, som allerede er spikret til torsdag 16. august 2018, dersom det blir en realitet.

Det understrekes at klubbene ikke har formalisert samarbeidet. OIF skal ha et styremøte onsdag kveld, 15. november. Her blir det trolig tatt en avgjørelse om de vil inngå samarbeid med OIL.

Magne Fossbakk, daglig leder i OIL, uttalte i helga følgende:

- Det er et stort arrangement, og det er viktig å bruke hele Orkdal for å få gjennomført det. OIL og OIF er de to største idrettslagene i dalen. Vi har ambisjoner om å få økonomisk støtte av kommunen, og sammen står vi sterkere til å få innvilget det, svarer han.

Planen er ifølge Fossbakk en åpningsseremoni og happening i Idrettsparken tidlig på dagen, med noen av skistjernene til stede, før løperne starter konkurransene i Knyken litt senere.

Søknaden til kommunen, fra de to idrettslagene eller kun fra OIL (avhenger av styrevedtaket i OIF), blir på 250 000 kroner.

- Vi håper å få inn søknaden før helga, sier Fossbakk, som bare venter på styrevedtaket i naboklubben.

En kvart million kroner er den samme summen som Orkdal IL fikk de tre foregående åra Toppidrettsveka var i dalføret. I tillegg må arrangøren få inn sponsormidler, slik at totalsummen blir 850 000 kroner.

Toppidrettsveka ble første gang arrangert i 2005, da som en del av Aureveka, og i regi av Aure Idrettslag, og besto av bare en rulleskisprint. Arrangementet vokste imidlertid raskt. I 2007 valgte fire norske landslag å delta i arrangementet i forbindelse med sine treningssamlinger; sprintlandslaget, kombinertlandslaget, allroundlandslaget for både herrer og kvinner, samt Team Trøndelag.

Med bakgrunn i positive tilbakemeldinger fra de fire landslagene, ble det i 2008 invitert internasjonale løpere fra Frankrike, Tyskland, Finland, Sverige og Norge.