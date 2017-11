Ny butikk åpner snart på Amfi-senteret

New Articles

Fredag morgen åpner Boys of Europe butikk på Amfi-senteret på Orkanger.

- Vi er fire ansatte som skal jobbe der, inkludert meg selv, sier butikksjef Therese Derås Rødli.

Boys of Europe er en norsk kleskjede for unge og voksne menn, som blant annet selger merkeklær fra Henry Choice, Made by Monkeys, Wos Not Wos, Jean Paul, JP52 og Tufte.

- Hovedkundegruppa vår er menn mellom 25 og 40 år. Men etter at konseptet eksponerte, passer butikken for folk i alderen 15 til 100 år, alt etter hvilken stil de har, forteller hun få dager før åpninga.

Denne butikkjeden ble startet i 1990 og har i dag 60 butikker spredt over hele Norge.