- Vi beklager på det sterkeste

Politiet har siden torsdag morgen klokka 06.28 mottatt nesten ti meldinger om utforkjøringer og problemer knyttet til dårlig veivedlikehold på fylkesvei 710, som går mellom Orkanger via lensvik og til ferjekaia på Valset.

Her er noen av meldingene:

* Svært glatt på Geitastranda

* Flere biler stod bom fast på speilblankt føre ikke langt unna ferjeleiet.

* Lastebil sperret store deler av veien ved Kjøra. Trafikken på begge sider ble stående, inkludert en strøbil.

* Lastebil og skolebuss sperret veien i Ingdalen. Kun mulig å passere med personbil.

* Tre vogntog står fast i bakken i Ingdalen.

- Det har heldigvis ikke oppstått personskader i noen av tilfellene, opplyser Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

- Hva har du å si til veivedlikeholdet på strekningen?

- Det har jo kommet flere meldinger om dette, men det må du høre med Veitrafikksentralen (VTS) om, svarer han.

Det er mer betimelig å spørre NCC, som har overtatt drifts- og vedlikeholdsansvaret på de fleste av veiene i vårt nedslagsfelt fram til høsten 2022. Kontrakten trådte i kraft 1. september i år.

De overtok veivedlikeholdet fra Mesta ved å vinne anbudet den kommende femårsperioden.

- Jeg har ikke helt oversikt, men vi har vært litt sent ute med å gjøre tiltak, sier Gro Hege Viberg, prosjektleder i NCC.

- Hvorfor? Er dere dårlig forberedt?

- Jeg kan ikke svare på det nå, for jeg har ikke oversikt ennå. Vi bruker morgenen og utover dagen nå for å reparere skaden (salting/strøing) best mulig, sier hun.

Viberg forteller at hun er i dialog med driftsleder i NCC, Steinar Løvseth. Og hun tar selvkritikk for problemene det manglende veivedlikeholdet har medført for de som har ferdes på fylkesvei 710 i morgentimene.

- Vi er helt klart ikke fornøyd med at det har blitt sånn. Vi må ha en debriefing av dette og kanskje gjøre om på strategien. Jeg beklager på det sterkeste problemene dette har medført, sier hun og legger til at de må bli kjent med de lokale forholdene.

- Det har heldigvis ikke oppstått personskader?

- Ja, det er sant. Men vi er inneforstått med at vi har vært for sent ute, og vi beklager, gjentar Viberg.