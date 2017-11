Nødtelefonene i tunneler bør brukes mye mer

New Articles

Uavhengig av hendelsens alvorlighet i en tunnel, bør du alltid benytte deg av tunnelenes nødtelefoner. Du vil da automatisk komme i kontakt med vegtrafikksentralen i den aktuelle regionen.

- Vi vil da se hvor du befinner deg i tunnelen og kan bistå med for eksempel bilberging. Kun de færreste av tunnelene har kameradekning, og vi er derfor helt avhengig av at nødtelefonene benyttes. Vi kan da enkelt vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes, for å ivareta trafikksikkerheten, opplyser Statens vegvesen.

Det eksisterer en oppfatning av at det må være unntakstilstand for at nødtelefonene kan brukes, men det stemmer altså ikke. Selv ved en enkel punktering bør nødelefonene benyttes.

- Vegtrafikksentralene er bemannet døgnet rundt hele året, så du vil alltid få svar. Denne informasjonen bør bli tilgjengelig for flest mulig, informerer de.