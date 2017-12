Lever inn jervebæsj til SNO

New Articles

Etter nyttår starter den årlige innsamlingen av skit og hår fra jerv. Rovdata oppfordrer alle til å levere prøver av hår og ekskrementer fra jerv de finner ute i skog og fjell til Statens naturoppsyn (SNO).

De innleverte prøvene blir DNA-analysert av Rovdata, som bruker resultatene til å overvåke jerv i Norge.

– Vi kan gjennom DNA-analysene fastslå om den innsamlete prøven er fra jerv, om individet er kjent fra tidligere, størrelsen på reviret og slektskap, Dette er viktig informasjon for overvåkingen og for kartlegging av bestanden og dens utvikling over tid, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Innsamlingen av biologiske prøver starter 1. januar 2018 og varer frem til 1. juni. Skal du ut på tur i skog og fjell på nyåret oppforer Rovdata deg til å ha med noen rene plastposer i lomma for opplukking av prøver.

– Vi ønsker å motta alle prøver som dere finner i nærheten av et jervespor. Ha gjerne plastposen klar i lommen når du drar ut og bruk den til å plukke opp jervskiten. Ikke ta direkte på skiten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit og knyt igjen. Husk: kun en skitprøve per pose. Frys ned skitprøven når du kommer hjem fram mot overlevering, forklarer Flagstad.

Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men bør legges over i en tørr konvolutt når du kommer hjem. Det er viktig å huske på at hårprøver ikke skal fryses ned!

Alle innsamlete prøver skal leveres til naturoppsynet for vurdering. SNO vil vurdere og registrere aktuelle prøver i Rovbase og videresende prøvematerialet til Rovdata. SNO legger også ned en betydelig innsats for innsamling av prøver i felt.

Alle innsendte prøver analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

– Det er viktig at du før overlevering til SNO husker å merke prøvene korrekt. Det skal være med navn og adresse på prøvefinner, og informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Vi vil legge alle prøvesvar forløpende ut i Rovbase etter hvert som prøvene er analysert, avslutter Flagstad.

Rovdata vil etter nyttår presentere en samlet oversikt over resultatene fra forrige registreringsperiode, da det ble samlet inn og analysert drøyt 3000 prøver i Fennoskandia, hvorav 1736 i Norge, 1199 i Sverige og 73 i Nord-Finland.