TV-aksjonen ga 243,5 millioner kroner

To måneder etter at årets TV-aksjon gikk av stabelen, er det endelige resultatet nå klart: Det norske folk ga 243,5 millioner kroner til UNICEF og arbeidet med å gi skolegang til barn i krig og konflikt.

- Dette er helt fantastisk, med disse pengene skal vi hjelpe rundt en halv million barn som lider under de voksnes kriger og konflikter. Jeg er så takknemlig, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge, i ei pressemelding.

Dette betyr en reell mulighet for disse barna til å få en framtid, og til å være med å bygge opp landet sitt igjen når krigen er over.

Morgenen etter TV-aksjonssendingen på NRK, var innsamlet beløp 223 millioner. I ukene etterpå har det kommet inn enda mer penger, blant annet fra skoleløp og andre aktiviteter.

- Vi har jobbet iherdig med opptelling og registrering av bidrag, og er strålende fornøyd med å kunne presentere dette overveldende beløpet nå, forteller aksjonsleder Vibecke Østby. Både privatpersoner, næringsliv, foreninger og skoler har fortsatt å gi selv om aksjonen er over og lysene i studio er slått av for i år. Det viser et genuint engasjement for saken, fortsetter hun.

Gjennom årets TV-aksjon får enda flere barn den skolegangen de har rett på.

- Jeg vil bare si tusen takk til alle som har bidratt; alle de frivillige der ute, dere som har arrangert konserter og basarer, barn som har løpt for TV-aksjonen, og alle som gikk med bøsse 22.oktober. Set betyr så mye for oss, avslutter Camilla Viken.