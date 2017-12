Verdens beste skiløper på startstreken

New Articles

IL Nors juleskirenn går som vanlig av stabelen 3. juledag. Og i år inngår det populære skirennet som det første skirennet i Sparebank1Cup. Det vil med andre ord si at renner lokker til seg nesten samtlige skiløpere i kretsen fra 13 år og oppover. Et blikk på startlisten viser at det er over 350 påmeldte og nærmere 40 løpere i de yngste klassene.

På startlisten finner vi også Johannes Høsflot Klæbo som har vunnet utrolige syv av åtte verdenscuprenn denne sesongen. Nå er det aldri en garanti for at disse stiller selv om de er påmeldt, men det er lov å håpe at Norges nye langrennskomet stiller på det lokale skirennet på IL Nor Arena onsdag 3. juledag.

Da skal han i hvert fall bryne seg på lokale løpere som Lars Ove Aunli, Gjermund Løfald, Jo Svinsås, Jon Vegard Grut og Johan Tøndel Hammer.

Til tross for mye regn den siste uken har det etter hvert blitt gode forhold på skiarenaen.

- Det blir skirenn og det er kjempefineforhold i løypene, sier løypeansvarlig Kai Selbæk.