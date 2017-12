Dette er STs mest leste saker i 2017

New Articles

Så langt i år har ST hatt 14 millioner sidevisninger. En sak om et dødelig flottvirus gikk nasjonalt og ble den store klikkvinneren i år. I tillegg er det alvorlige saker og informasjonssaker som trigger ST-leseren mest.

Her er en oversikt over hva leserne synes var de mest spennende sakene i 2017 med antall visninger i parantes:

1. Dødelig flottvirus har spredd seg (257 214)

2. Her er reglene for dekkskifte (32 155)

3. 10-åring slått ned på åpen gate (28 204)

4. Snillfjord-video publisert i gigantavis (26 894)

5. Visste du at dette kan straffes med fengsel (20 632)

6. - Røyken er ekstremt giftig (18 648)

7. Oppsiktsvekkende skelett-funn i Agdenes (18 043)

8. Bompengene dine bidrar til millionutbytte (17 220)

9. Lill-Helen (17) klarte nesten kravet (14 083)

10. Skutt og drept i Afghanistan (12 847)

1. februar gjorde avisen store endringer da vi gikk fra 5 til 3 papirutgivelser, samtidig som vi åpnet for abonnement-saker på våre nettsider. Her er det tjenesten hvor du kan se hvilke boliger som er solgt lokalt, som er mest populær. Her er oversikten over de mest leste abonnentsakene med antall visninger i parantes:

1. Sjekk her hvilke boliger som nylig er solgt (18 048)

2. Åpner for Biltema og XXL (4 052)

3. Her ble fire hester påkjørt og drept (2 484)

4. Thams-paviljongen - dag for dag (2 193)

5. Ungdomsgjeng i Orkdal skaper frykt (2 060)