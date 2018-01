Sju av ti er positive til å leie ut hallen til Nato

New Articles

Orkdal kommune tilbyr i høst Nato å leie to baneflater (bane 2 og 3) i Orklahallen, samt møterom, lokalene til ungdomsklubben og sanitærrom under militærøvelsen kommende høst. Pris: To millioner kroner.

Leieperioden er 10. september til 29. november, cirka 80 dager.

Utfordringen med dette leieforholdet er at man er midt i håndballsesong. Det betyr blant annet at all aktivitet på bane 2 og 3 i denne perioden må finne andre alternativer. Kun aktiviteten på bane 1 (ved tribunen) vil gå som normalt.

Kommunen uttaler at størsteparten av inntektene skal gå tilbake til hallen og brukerne. Det innebærer eksempelvis oppgradering av utstyr.

ST gjennomførte fra tirsdag formiddag en uhøytidleig spørreundersøkelse på nett: Bør kommunen leie ut store deler av Orklahallen?

Her er svarene per onsdag formiddag klokka 10:

* 68 prosent er positive til utleie - gir inntekter til kommunen og idretten

* 31 prosent sier nei fordi det får for store konsekvenser for idretten i leieperioden

* 1 prosent er usikker på hva de mener

Uansett: Nå skal Nato ta stilling til kommunens tilbud og etter hvert komme tilbake med svar.

Nato-øvelsen Trident Juncture i høst er den største Nato-øvelsen noensinne.