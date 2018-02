Ønsker aktivitet i kommentarfeltet

New Articles

Redaktør Anders Aa. Morken ønsker publikum velkommen med sine meningsytringer.

- Det er kjempeviktig for et lokaldemokrati med debatt og kommentarer. Ikke minst når et nytt samfunn (kommunesammenslåing) i vårt nedslagsfelt nå skal bygges. Det er viktig å løfte fram stemmen til den vanlige mannen i gata, sier han.

I dag legges det igjen kommentarer på ulike sider på Facebook. Det gjør at debatten blir veldig spredt.

- Vi sitter på "hver vår tue" og kommenterer. Da blir debatten fragmentert og ikke unison. Og det blir vanskelig for beslutningstakerne å orientere seg i meningsytringene fra mannen i gata, sier Morken.

ST har nå fått på plass en løsning med en kommentarboks under alle saker som legges ut på STs nettside (se under denne artikkelen). Den har akkurat samme funksjonalitet som Facebook sin kommentarløsning, men i dette tilfellet blir kommentarene liggende under nyhetsartikkelen på nettsida vår.

- Løsningen gjør at kommentarene går rett ut uten forhåndsredigering. Dette medfører selvsagt at det hviler et ansvar på meningsbærerne, slik at man unngår personangrep, sjikane og denne type ting, poengterer Morken.

ST-redaktøren innrømmer at mediehusene de siste årene har sviktet når det gjelder gode løsninger for kommentarer til nettsakene. De har rett og slett vært for tungvinte for leserne.

- Folk gidder ikke å kommentere saker når det tar både timer og kanskje et døgn før kommentaren slippes ut. Med dagens løsning skjer det umiddelbart, sier han.

Mange saker på STs nettside nå bør være gjenstand for debatt:

* IKAS øker leietaksten i Idrettsparken

* - Vi blir jaget uansett hvor vi henger

* Vil bygge i fem etasjer på ST-tomta

- Vi ønsker å samle ytringene inn på vår lokale nettside. Da vil det skape mer engasjement, og de vil bli synlige for beslutningstakerne i lokalsamfunnet, påpeker ST-redaktøren.

PS! En god del av sakene på ST nettside er abonnementssaker, eller såkalte pluss-saker. Disse må du være abonnment for å ha tilgang til. Men husk at alle abonnenter kan dele sitt abonnement med tre andre familiemedlemmer. Da får de alle tilgang til både e-avis og samtlige pluss-saker.