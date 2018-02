Vil snakke om varslersakene

New Articles

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske vil ta opp varslersakene når han gjør politisk comeback under stiftelsesmøtet av nye Orkland Ap lørdag ettermiddag, melder NRK Trøndelag.

Lørdag formiddag er det klart for Giskes første offentlige opptreden etter at han gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet som følge av anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Det skjer på Folkets Hus Gjølme i Råbygda, der det nye Orkland arbeiderparti skal konstitueres. Det ventes et stort presseoppbud, og ifølge påtroppende leder Trude Tevik Gulbrandsen har så godt som alt av rikspresse meldt sin ankomst.

Adresseavisen melder lørdag at 13 av 19 lokallagsledere i Trøndelag tror Giske kan komme tilbake som statsråd.

- Alt går over. Det blåser kraftig nå, men det vil gå over, er Skauns Ap-leder Siri Grøttjords hilsen til den avgåtte nestlederen. Trude Tevik Gulbrandsen uttaler til avisen at Giske burde stått på toppen av en ny liste.

- Ja, han er den beste stortingsrepresentanten vi har, sier Gulbrandsen.

Olga Irmina Erlandsen i Meldal Ap er enig.

- Giske er en veldig dyktig politiker, og dersom nominasjonskomiteen også hadde gitt ham tillit, er han absolutt en mann jeg ville hatt på toppen, sier Erlandsen.