Ydmyk Giske gjentok unnskyldning

New Articles

Den som hadde forventet en flammende forsvarstale fra Trond Giske da han åpnet årsmøtet for Orkland Arbeiderparti, måtte vende skuffet hjem.

Det var en tydelig berørt Giske som entret salen på Folkets Hus Gjølme, fulgt av et samlet pressekorps litt før klokken to lørdag formiddag. Da han entret talerstolen, ga han tydelig uttrykk for å være nervøs foran dagens opptreden.

- Jeg håper dere forstår at jeg er lei meg, for å ha oppført meg upassende og ubehagelig, for at det er folk som har hatt det vondt, og for hvordan det har rammet mine nærmeste, sa Giske om viste til at han har bedt om en uforbeholden unnskyldning.

Les også: Giske tilbake på den politiske scenen

Les også: - Han er hjertelig velkommen

Les også: - Vi venter alle utenom Klassekampen og Meldal.no

- Jeg vil si det igjen. Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle, i sosiale sammenhenger, på ansvaret mitt. Jeg har gjort feil. De som har varslet fortjener respekt for sitt mot, for å stå fram med historier som har kjempevanskelige å fortelle om. Jeg tar det til meg. Det kan ikke bortforklares, sa Giske.

Han berømmet kraften i #metoo-kampanjen.

- Den gir viktige erkjennelser. Det er en kraft som forandrer samfunnet for alltid. Det er det #metoo handler om, kvinner som sier fra og som forander verden. Den forander oss - og den har forandret meg, sa Giske før han gikk over på mer politiske temaer.

Les også: Vil ha Giske som minister

Les også: Fullt hus foran Giske-opptreden