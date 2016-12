STs talentstipend til musiker

STs talentstipend for 2016 går til musiker Kristian Raanes fra Orkdal.

– Endelig, er det nok mange som vil si.

Imponert

For 20 år gamle Kristian Raanes har vært en hardtarbeidende musiker som har imponert lenge med sitt gitarspill og etter hvert også sang. Siden han begynte å spille gitar som tiåring, har han vært en dedikert og målbevisst musiker som har imponert med sitt talent.

- Jeg spilte først valthorn. Så spilte jeg trommer da storebroren min spilte det. I femte klasse ble det gitar da det var tøft å spille rock'n'roll. Da var Guns N'Roses det store, forteller Kristian Raanes som får STs talentstipend på 10 000 kroner.

Etter musikklinja ved Orkdal vidaregåande skole, var planen å studere utøvende musikk ved Universitetet i Agder i Kristiansand. Men på grunn av mange spilleoppdrag sommeren 2016, valgte han å legge studieplanene på is for i stedet å pleie det musikalske nettverket han var i ferd med å bygge opp. Musikken har han kombinert med jobben som ungdomsleder i Orkdal kommune siste året.

Kompet Astrid S

Spilleoppdraga har vært både mange og varierte. Sommeren 2015 kompet han Astrid S på midtsommerfesten på Berkåk. Han var også med på siste plata til Jo Sverre Ranheim som kom ut nå ved juletider.

I desember var han kapellmester på Mannskoret Lerka sin julekonsert i Orkdal kirke, og med eget band samlet han full kirke i Snillfjord på årets julekonsert.

- Det var kjempestas med så mye folk. Vi storkoser oss når det er mye folk å spille for, sier Kristian Raanes.

Det har også vært ei travel jul med spilling både i Hallingdal, Skogn, Orkdal (5. juledag) og Verdal (6. juledag).

Ingen hast

Når han avslutter jobbengasjementet i Orkdal kommune i slutten av januar, får han tid til å gå i studio med egne låter. Trolig vil han kombinere med et deltidsstudium i Trondheim, men ikke mer enn at det gir plass for musikken.

- Jeg er bare 20 år, og det er ikke slik bråhast, sier Raanes som samtidig ser at det er vanskelig å leve av musikken på det nivået han befinner seg nå.

- Men de spillehonorarene vi har, er det verken nok spillejobber, og heller ikke nok dager å spille på, sier Raanes som erfarer at det i tillegg til talent også handler om å være på riktig sted til rett tid og samtidig ha de rette folka rundt seg.