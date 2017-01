Tokyo neste

The Jan Holberg Project drar 5. februar til Tokyo i Japan for å spille inn Holbergs funklåt "Aim to Please".

- Det er nesten utrolig at dette skal skje. For meg personlig, er dette kanskje det største og mest spennende som har skjedd meg som musiker, sier Holberg.

Verdenstoppen

Trommisen han har med seg i Dutch Mama Studio er Senri Kawaguchi. Hun er bare 20 år, og regnes som verdens beste kvinnelige trommis.

- Hun er allerede meget erfaren, og har spilt med størrelser som Guthrie Govan og "Casiopea" og mange flere. Nå skal hun altså spille med meg, sier en begeistret Holberg.

- Tenk det, nå har en trønder fått innpass i verdens heftigse funkmiljø, sier han.

Tar kaka!

Selv sier han at han har hatt mange sprø påfunn opp gjennom et etter hvert langt musikalsk liv.

- Ja, jeg har funnet på mye rart tidligere, men dette tar kaka fullstendig.

Les mer om prosjektet i ST papirutgave torsdag.