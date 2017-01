Ukens filmer

Torsdag

«Dyrene i Hakkebakkeskogen» er basert på Thorbjørn Egners klassiker med samme navn. I Hakkebakkeskogen bor Klatremus (Espen Bråten Kristoffersen) og de små vennene hans i konstant fare for å bli spist av Mikkel Rev (Stig Henrik Hoff) og andre rovdyr som ikke klarer å skaffe seg mat på ærlig vis. Når Petter Pinnsvin (Egil «Bare Egil» Hegerberg) i tillegg forsøker å spise fornuftige Morten Skogmus (Nils Jørgen Kaalstad) sin bestemor (Wenche Myhre), er det på tide å lage en lov for å regulere lovløsheten i skogen. Bjørnen Bamsefar (Ivar Nørve) hjelper dem med å innføre loven: Nå skal alle dyrene i skogen være venner og det er forbudt å spise hverandre. Men Mikkel Rev er fortsatt sulten …

«Passengers» er regissert av Morten Tyldum, og har store stjerner som Chris Pratt og Jennifer Lawrence. Filmen er satt ombord på et luksuriøst romskip som er på vei for å kolonisere en ny planet. Der våkner en av passasjerene 90 år før tiden på grunn av en feil i søvnkammeret. Etter hvert som ensomheten innhenter ham (Pratt), står han overfor valget om han skal vekke opp en av de andre passasjerene (Lawrence) for å få selskap. Vel vitende om at dette er en fatal avgjørelse å ta på en annen persons vegne …

Søndag

«Trolls» er en film om lykketroll. Bergenserne invaderer Trollhjem, og så må den overoptimistiske Poppy (Marion Ravn / Anne Kendrick), og hennes motsetning – den praktiske Kvist (Atle Pettersen / Justin Timberlake) – legge ut på en reise for å redde vennene sine. Sammen legger duoen ut på en redningsaksjon full av eventyr og uhell, og de prøver å holde ut med hverandre akkurat lenge nok til å få jobben gjort.

«Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant» er oppfølgeren til Jonas Jonassons «Hundreåringen som klatret ut av et vindu og forsvant» og er basert på samme bok som den opprinnelige, bare siste halvdel. Vi følger fortsatt Allan Karlsson (Robert Gustafsson), og denne gangen er han på vei tilbake til Sverige fra Bali, med både CIA-agenter, balinesiske pengeinnkrevere, og en svensk brusmafia hakk i hæl.