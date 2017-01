Best på å være verst

Gullbarbie er en pris som deles ut av Press – som er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna – og er en pris du virkelig ikke vil vinne.

Den deles nemlig ut til den reklame- eller medieaktøren som har gjort sitt for å gi ungdom verst selvbilde. 2017 er det syvende året på rad at prisen deles ut, og vinnerne siden den gang har vært, i rekkefølge, Diesel, Jack & Jones, Victoria's Secret, Russedress, Elevkalenderen, og Dagbladet. De har alle kunnet «smykke seg» med denne mindre gjeve prisen.

Bik bok, Brun og blid, og Nettavisen er årets nominerte, og du kan selv gå inn på Gullbarbies nettsider for å stemme på hvem du synes fortjener prisen.

Nomineringsgrunnlag

Bik bok er nominert fordi de «Fremstiller ensidige idealer og seksualisert reklame for å selge klær til unge jenter. Bik bok har store plakater som er umulig å unngå i bybildet,» skriver juryen.

Når det gjelder Brun og blid, skriver juryen: «Svært lite variasjon i bruk av modeller. Arrangerer også konkurransen «Årets Brun og blid-modell» – en konkurranse hvor man rangerer unge menneskers kropp og vinneren mottar en pengepris.»

Begrunnelsen for nominasjonen av Nettavisen lyder: «Nominert for sine nettsider Side 2 og Side 3 som bygger på gamle og stereotypiske kjønnsroller. Gjennom sine saker fremmer Nettavisen uoppnåelige idealer og et usunt forhold til kropp, men også et skjevt bilde av likestilling.»

Press skriver på sine nettsider følgende om hvorfor prisen deles ut:

«Uten å be om det får du om lag 5 000 kommersielle budskap slengt i ansiktet hver eneste dag. Mange av disse spiller på uoppnåelige kroppsidealer, sex og utdaterte kjønnsroller i håp om å selge produkter. Nesten ingen ser ut som modellene som benyttes – heller ikke de selv – men noen tjener penger på at du prøver å nærme deg dette idealet.»

«Skjærp dokk»

«Premien» til prisvinneren er en Barbie-dukke lakkert i gull og en streng beskjed om å skjerpe seg.

Kandidatene dømmes ut fra tre kriterier. Bruk av uoppnåelige kroppsidealer, å spille på sex, og å benytte seg av gamle kjønnsroller.

– De tre nominerte burde alle skamme seg over hvordan de påvirker ungdom, sier leder i Press, Karoline Steen Nylander.