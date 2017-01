Ane Brun til Marinen

Det er snaue 15 år siden Ane Brun ga ut albumet «Spending Time With Morgan», en debut som markerte starten på en suksessrik popkarriere, og som hittil har lagt bak seg milelange merittlister for moldenseren.

Siden den gang har hun gitt ut ytterligere sju fullengdere, i tillegg til samleskivene «Rarities» og «Songs 2003 – 2013» (2013), tre EP-er og et par livealbum.

I løpet av karrieren har ikke Ane Brun bare turnert ivrig og jobbet hardt i studo mellom konsertslagene, hun har også perfeksjonert lydbildet sitt og gjort folk-sjangeren til sin egen. En fabelaktig stemmeprakt kombinert med en enorm popteft, har fått prisutdelere i det ganske land til å formelig pælme nominasjoner, så vel som priser, etter den velrenommerte artisten.

Colter Wall fra den lille byen Swift Current i Saskatchewan-prærien i Canada pøser ut låter som om han har livnært seg på whiskey og ørkensand i en mannsalder – som om alle countrystorheter har dødd og tatt bolig i han. Walls debut-EP – og det eneste han hittil har gitt ut, «Imaginary Appalachia» – rekker over snaue 22 minutter, men greier på disse sju sporene å fylle spilletiden med den mest meningsfulle countrymusikken på denne siden av 2000-tallet. Det er mye som tyder på at canadieren kommer til å markere seg som en av de mest toneangivende artistene innenfor blues-, folk- og americana-segmentet de nærmeste årene.

På debuten «Imaginary Appalachia» dekkes hele spekteret allerede. Rolling Stone Magazine utropte han til det største talentet å se opp for i country-sjangeren i tiden fremover. Her hjemme kunne blant annet skribent Egon Holstad (iTromsø) genierklære Wall, og meddele at «det er regelrett naturstridig at en mann / gutt på 20 år har spilt inn dette lille mesterverket».

Sigrid Raabe tiltrakk seg mye oppmerksomhet allerede som 16-åring, da hun ble Ukas Urørt på P3 med låta «Sun». Siden har det gått slag i slag for Ålesund-jenta. Låta «Two Fish» ble listet på P3, og året etter signerte hun som 17-åring med plateselskapet Petroleum Records, i godt selskap med velrenommerte artister som Aurora, Sondre Justad, Janove, Ary og Mew, for å nevne noen. Det har ikke roet seg siden den gang, og i fjor signerte Sigrid med plateselskapet Island Records. Sigrid Raabe kommer definitivt til å utpeke seg som en av de mest interessante artistene her til lands i årene som kommer, og en samlet norsk musikkbransje utpekte Sigrid som den artisten de har mest trua på i 2017.