Remediene kommer

Soup er et post rock/electronica-band fra Trondheim, med frontmann Erlend Viken fra Buvika. De slipper sitt syvende album, «Remedies», på Crispin Glover Records i april, produsert av Paul Savage fra The Delgados. Han har produsert plater for Franz Ferdinand, Arab Strap, og Mogwai – deriblant «Ten Rapid» og «Young Team», så dette vet man det blir kvalitet av.

I tillegg har de hatt med seg den danske fotografen, Lasse Hoile, som står bak coverillustrasjonene. De fysiske utgivelsene kommer også i en nummerert og limitert versjon, som inkluderer signerte trykk fra fotografen.

Før den tid, slipper de derimot EP-en «Remedies» digitalt. Faktisk kommer den på fredag. Den fysiske versjonen, en syvtommer, kommer i mars, samt at de spiller på Trondheim Calling 3. februar.

Det er fire år siden sist gang de gav ut noe, da var det albumet «The Beauty of Youth» som kom.