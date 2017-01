Ukens filmer på Orkdal kino

Torsdag

«Marcus & Martinus – Sammen om drømmen» er en dokumentar om de to tenåringsguttene fra Trofors, som de siste årene har tatt Norge med storm. Filmen følger idolene fra da guttenes karriere for alvor tok av i starten av 2015 og helt frem til og med konsertene i Oslo Spektrum høsten 2016. Kort fortalt er «Sammen om drømmen» historien om to tvillingbrødre som er villig til å ofre alt for hverandre og musikken. Det er et nært og usminket portrett av Marcus og Martinus hvor vi får ta del i de avgjørende øyeblikkene i guttenes reise mot stjernene.

«Split» er den nyeste filmen fra M. Night Shyamalan, og er en skikkelig thriller. Tre unge jenter blir kidnappet og holdt fanget av en sinnsforvirret mann med 23 ulike personligheter. Mens jentene forsøker å finne en vei ut, innser de at noen av personlighetene til fangevokteren Kevin er mer truende enn andre. Men det de ikke vet er at Kevin har en 24. personlighet som han forsøker å undertrykke – den verste av dem alle. Mens de holdes fanget – og forsøker å rømme – møter pikene de ulike personlighetene som bor i kidnapperen, blant annet en sofistikert dame og en ni år gammel gutt. Marerittet eskalerer ytterligere idet den 24. personligheten, kalt «Beast», begynner å manifestere seg.

Søndag

«Marcus & Martinus – Sammen om drømmen» vises også på søndag.

«xxx: Return of Xander Cage» er oppfølgeren til «xxx» fra 2002 og «xxx: The Next Level» fra 2005. Vin Diesel er endelig tilbake som trippel-x-agent Xander Cage i denne actionfylte oppfølgeren. Cage omkom tilsynelatende under et oppdrag for noen år siden, men trer fram fra skyggene igjen når verden står overfor en ny trussel i form av alfakrigeren Xiang og det ustoppelig våpenet Pandora's Box. Cage må sette sammen et nytt team av vågale agenter og gi seg i kast med en konspirasjon som strekker seg helt til topps i verdens maktsirkler. Og så er det bare å håpe at de bruker Rammstein igjen …