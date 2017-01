Denne ukens filmer

Torsdag

«Syng», eller «Sing» som den egentlig heter, er en ny animasjonsfilm for hele familien fra studioet bak «Minions» og «Grusomme meg». Den handler om Koalabjørnen Buster, som forsøker å redde teateret sitt ved å arrangere tidenes største sangkonkurranse. Denne sjarmbomben av en film er fullpakket med 85 hitlåter og en rekke morsomme karakterer.

«xXx: Return of Xander Cage» er oppfølgeren til «xXx» fra 2002 og «xXx: The Next Level» fra 2005. Vin Diesel er endelig tilbake som trippel-x-agent Xander Cage i denne actionfylte oppfølgeren. Cage omkom tilsynelatende under et oppdrag for noen år siden, men trer fram fra skyggene igjen når verden står overfor en ny trussel i form av alfakrigeren Xiang og det ustoppelig våpenet Pandora's Box. Cage må sette sammen et nytt team av vågale agenter og gi seg i kast med en konspirasjon som strekker seg helt til topps i verdens maktsirkler. Og så er det bare å håpe at de bruker Rammstein igjen …

Søndag

«Vaiana», eller «Moana» som den egentlig heter, er Disneys nyeste film, og handler om en eventyrlysten tenåring ved samme navn, som ved hjelp av halvguden Maui, seiler ut på et dristig oppdrag for å bli en ekte sjøfarer og redde sitt folk. Sammen legger de ut på en actionfylt reise over det åpne hav, der møter de enorme monstre og seiler mot umulige odds, men underveis innfrir Vaiana sine forfedres søken og oppdager den ene tingen hun selv alltid har søkt: sin egen identitet.

«Lion» handler om en fem år gammel indisk gutt kommer bort fra storebroren sin i gatene i Calcutta, tusenvis av kilometer hjemmefra. Det er en tøff virkelighet for en 5 år gammel bortkommen gutt og han overlever mot alle odds før han endelig blir adoptert av et par i Australia. 25 år senere vender han tilbake til India for å finne familien sin. Filmen er basert på den sanne historien til Saroo Brierley og selvbiografien hans «A long way home» om hvordan han fant igjen familien sin ved hjelp av Google Earth.