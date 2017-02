Saima Iren Mian fra Buvika skal synge i finalen i Melodi Grand Prix med låta «Nothing ever knocked us over». Låta gjør hun sammen med Nina Grødahl og Miriam Labreche som utgjør jentegruppa «In Fusion».

Saima beskriver låta som en EDM-låt som er veldig livat og skikkelig jentepop. Det var i romjula Saima ble forespurt om å delta i Melodi Grand Prix-finalen.

Hun ler litt ved tanken på at hun gikk fra jentepop til storband, for nå å gå fra storband til jentepop igjen.

Fra jentepop til storband Saima Iren Mian (26) fra Buvika er ny vokalist i Skaun storband.

- Jeg kan bare ikke si nei til å stå på scenen i Oslo Spektrum med full sal med publikum, sier Saima Mian som regner med at det blir det travle uker fram til Grand Prix-finalen 11. mars.

Gruppa In Fusion er opprettet for Melodi Grand Prix, men Saima ser ikke bort fra at gruppa også kan synge ved andre anledninger. De tre jentene kjenner hverandre fra musikkmiljøet og trives med å jobbe sammen.

Når det gjelder nettopp denne låta, utfordrer alle tre komfortsonen når det gjelder sjanger.

- Dette blir råartig, slår Saima Iren Mian fast og innrømmer at dette med Melodi Grand Prix er noe hun har drømt om siden hun var lita jente.