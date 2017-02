Denne ukes filmer

Seniorkino:

«Jackie» er en dramafilm om Jacqueline Kennedy. Det er et portrett av et av de viktigste og mest tragiske øyeblikkene i amerikansk historie, sett gjennom øynene til førstedamen, den ikoniske Jacqueline Kennedy. Vi følger henne gjennom den første uken etter drapet på hennes mann, De forente staters 35. president: John Fitzgerald Kennedy. Jackie (Natalie Portman) var bare 34 år da hennes mann ble valgt til USAs president. Elegant, ung, og stilig ble hun umiddelbart et globalt ikon, faktisk en av de mest berømte kvinnene i verden. Hennes smak i klær, innredning og kunst ble umiddelbart mote. 22. november 1963 på en kampanjetur til Dallas, ble John F. Kennedy myrdet. Jackies ikoniske rosa drakt blir dusjet i mannens blod. Hennes verden – inkludert hennes tro – er fullstendig knust. Traumatisert av lammende sorg må hun i løpet av en uke trøste sine to små barn, flytte ut av hjemmet hun møysommelig har restaurert, og planlegge sin manns begravelse. Jackie innser at de neste sju dagene vil avgjøre hvordan historien vil definere hennes manns arv – og hvordan hun selv vil bli husket.

Torsdag:

«Trio: Jakten på Olavsskrinet» er basert på NRK Super-serien om Trio-gjengen, og her får vi en spenningsfylt actionhistorie om den nysgjerrige ungdomstrioen Nora, Simen og Lars. I hundrevis av år har mennesker lett etter det myteomspunne Olavsskrinet. Ingen har funnet det. Nå er vennegjengen Trio i ferd med å løse det store mysteriet. Problemet er bare at livsfarlige skattejegere er på sporet av dem og skatten … I en spektakulær jakt, med myten om Olav den hellige, Nidarosdomen, og vill norsk natur som bakteppe, settes både vennskap og familiemedlemmers liv på spill.

«The Great Wall» er en storslått actionfilm med Matt Damon, Andy Lau og Willem Dafoe i hovedrollene. Her møter vi den europeiske krigeren William (Damon), som blir tatt til fange under et oppdrag i Kina. Han oppdager den egentlige grunnen til at Den kinesiske muren ble bygget. Blodtørstige monstre befinner seg på den andre siden av muren, klare til angrep. William bestemmer seg for å hjelpe sine fangevoktere i kampen mot trusselen.

Søndag:

«Vaiana», eller «Moana» som den egentlig heter, er Disneys nyeste film, og handler om en eventyrlysten tenåring ved samme navn, som ved hjelp av halvguden Maui, seiler ut på et dristig oppdrag for å bli en ekte sjøfarer og redde sitt folk. Sammen legger de ut på en actionfylt reise over det åpne hav, der møter de enorme monstre og seiler mot umulige odds, men underveis innfrir Vaiana sine forfedres søken og oppdager den ene tingen hun selv alltid har søkt: sin egen identitet.

«La La Land» begynner på samme måte som alt begynner i L.A.: På motorveien. Det er her Sebastian (Ryan Gosling) møter Mia (Emma Stone), med hissig tuting i en trafikkork. Begge to drømmer om de nesten umulige håpene som er karakteristiske for byen: Sebastian forsøker å få folk til å bry seg om tradisjonell jazz i det 21. århundret, mens Mia ønsker å bli skuespillerinne og klare bare én uforstyrret audition. Ingen av dem trodde at deres skjebnesvangre møte ville hjelpe dem til å ta sjanser de aldri kunne gjort på egen hand. Spranget de begge tar, mot hverandre og mot sine artistiske drømmer, skaper en henførende filmatisk verden – en verden som med lys, farge, lyd, musikk og ord drar oss med inn i ekstasen fra lykken vi jakter på og sorgen over kjærligheten vi aldri kommer over.