Orkdaling nominert til Kanonprisen

Orkdalingen Anders Fagerholt er nominert til Kanonprisen for beste manus på filmfestivalen Kosmorama som arrangeres i Trondheim i mars.Fagerholt er nominert for filmen El Clásico sammen med Halkawt Mustafa i kategorien beste manus.

Utfordrer

Sammen fikk de i fjor Nordisk Films talentpris for 2016 der det ble sagt at de to filmarbeiderne er innovative, og at de med sitt talent har bidratt til å heve kvaliteten og videreutvikle norsk filmproduksjon. Juryen sa ellers at filmen El Clásico utfordrer oss på hva som er en norsk film. «Den utfordrer på en original, rørende og morsom måte hvordan maskulinitet defineres. Men den utfordrer oss som driver med film og publikum, på en enda viktigere måte: På hvem som kan være hovedkarakterer i en film, i en tid der alt blir mer og mer strømlinjeformet, kommersielt og glattpolert», uttalte juryen for Nordisk Films talentpris.

Foruten heder og ære, består Nordisk Films talentpris av 100.000 kroner.

11 priser

Kanonprisen som omfatter 11 ulike priser og deles ut 9. mars på det tradisjonsrike Kanonpris-showet på Byscenen i Trondheim, er den nasjonale filmbransjens pris i Norge, der vinnerne stemmes fram av bransjen selv.

Foruten pris for beste manus, hvor altså Anders Fagerholt er nominert sammen med Halkawt Mustafa, er det priser for beste regi, beste filmmusikk, beste kvinnelige hovedrolle, beste mannlige hovedrolle, beste lyddesign, beste foto, beste klipp, beste produksjonsdesign, beste produsent og beste birolle.