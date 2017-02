Nytt bandslipp til Pstereo

Long Beach-bandet Rival Sons har siden 2009 gjort bluesrock til sitt varemerke, og har spilt for fulle hus både her i Norge og internasjonalt siden.

På sine hittil fem fullengdere revitaliserer bandet 70-tallsrock med tydelige hint til toneangivende storheter som Led Zeppelin og The Animals, samt en liten dose av mer moderne Jack White i miksen. Alt med totalt fravær av sentimental retro-nostalgi og billige kopier, Rival Sons er nemlig autentiske og genuine.

Kvartetten består av gitarist Scott Holiday, bassist Robin Everhart, trommeslager Mike Miley og vokalist Jay Buchanan, og som support for Black Sabbath på sistnevntes avskjedsturné er det mye som tyder på at Rival Sons er tittelen «stadionrock» verdig – utelukkende med positivt fortegn.

Det er heller ikke første gang Rival Sons åpner for store rockehelter, tidlig i karrieren spilte de med band som AC/DC og Alice Cooper etter å ha gitt ut debutskiva «Before the Fire» i 2009. Siden den gang har det bare ballet på seg for våre nye rockehelter, som fint står på egne bein i myriaden av retroband i dagens rockflora.

Det var på debutoppfølgeren «Pressure and Time» (2011) at selve gjennombruddet var et faktum for bandet. Skiva tok førsteplassen blant Amazons bestselgere i tillegg til å kare seg til en 19.-plass på Billboard-lista. Albumet fikk følgelig en solid andreplass i magasinet Classic Rocks kåring over årets album.

Siden har de gitt ut skivene «Head Down» (2012), «Great Western Valkyrie» (2014), og «Hollow Bones» (2016). Sistnevnte gjorde rent bord hos både kritikere og publikum. Classic Rock ga albumet 4,5 av 5 stjerner, og det toneangivende rockemagasinet Kerrang! ga skiva 8/10 på skalaen med oppsummeringen «Classic, classy, and it absolutely rocks» – noe som i grunn oppsummerer hele Rival Sons!

(PS: Sist de spilte i Trondheim solgte de ut Studentersamfundet på 16 minutter.)