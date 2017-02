«Mallrats» handler om T.S. (Jeremy London), som planlegger å ta med kjæresten sin, Brandi (Claire Forlani), til Universal Studios i Florida, der han skal fri til henne. I stedet gjør hun det slutt etter en krangel over at hun skal være med på «Truth or Date», hennes fars dating-show.

T.S. oppsøker sin venn Brodie (Jason Lee), som også har blitt dumpet av kjæresten, Rene (Shannon Doherty), og som foreslår at de skal løse sine problemer mens de besøker kjøpesenteret.

På kjøpesenteret oppdager de at showet som Brandi skal være med i, skal holdes der. De hyrer to lokale dopselgere, Jay (Jason Mewes) og Silent Bob (Kevin Smith), til å ødelegge programmet, men de feiler.

Brodie oppdager så at Shannon Hamilton (Ben Affleck), hans nemesis, er ute etter Rene. Faren til Brandi får en sikkerhetsvakt til å plante dop på våre helter, slik at de kan bli arrestert. Heldigvis blir de befridd av Jay og Silent Bob – som også gjør to av deltakernene på dating-showet steine – slik at Brodie og T.S. kan ta plassene deres i et forsøk på å vinne tilbake ekskjærestene sine.