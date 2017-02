Disse filmene kan du se

Torsdag

«Vaiana», eller «Moana» som den egentlig heter, er Disneys nyeste film, og handler om en eventyrlysten tenåring ved samme navn, som ved hjelp av halvguden Maui, seiler ut på et dristig oppdrag for å bli en ekte sjøfarer og redde sitt folk. Sammen legger de ut på en actionfylt reise over det åpne hav, der møter de enorme monstre og seiler mot umulige odds, men underveis innfrir Vaiana sine forfedres søken og oppdager den ene tingen hun selv alltid har søkt: sin egen identitet.

«La La Land» begynner på samme måte som alt begynner i L.A.: På motorveien. Det er her Sebastian (Ryan Gosling) møter Mia (Emma Stone), med hissig tuting i en trafikkork. Begge to drømmer om de nesten umulige håpene som er karakteristiske for byen: Sebastian forsøker å få folk til å bry seg om tradisjonell jazz i det 21. århundret, mens Mia ønsker å bli skuespillerinne og klare bare én uforstyrret audition. Ingen av dem trodde at deres skjebnesvangre møte ville hjelpe dem til å ta sjanser de aldri kunne gjort på egen hand. Spranget de begge tar, mot hverandre og mot sine artistiske drømmer, skaper en henførende filmatisk verden – en verden som med lys, farge, lyd, musikk og ord drar oss med inn i ekstasen fra lykken vi jakter på og sorgen over kjærligheten vi aldri kommer over.

Søndag

«LEGO: Batman-filmen» er en interessant sak. For hva skjer når du lar deg inspirere av alle de tidligere Batman-filmene med alle kostymene, plottene, og kjøretøyene, og heller det oppi en bolle som allerede er breddfull av LEGO? Det kan gå ad undas, men ut fra det jeg kan se, er det nettopp det det ikke gjør. Nå kan vi endelig kvitte oss med den håpløse serien med Batman-filmer som dukket opp i 2005 med «Batman Begins», og starte på nytt. Med LEGO. Gotham får en ny politimester som gjør sitt for å gjøre Batman unyttig, Batman småkrangler litt med Jokeren i beste ørti år gammelt ekteskap-stil, og Jokeren blir sjalu fordi Batman har andre fiender enn ham. Og midt oppi det hele har Batman ansvaret for å oppdra en gutt han har adoptert …

