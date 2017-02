Møte med Margreth Olin

Filmen «Barndom» av Margreth Olin vil vises i en førpremiere i sal 1 på Nova kino i Trondheim i dag. I ett år fulgte Olin barna i en barnehage på Nesodden for å lage en observerende dokumentar om barn og lek.

– Olin har ønsket å påvirke politikerne med filmen, og det er en gavepakke for å skape engasjement, både faglig og etisk, når det gjelder hva vi egentlig holder på med i barnehage og skole, sier Kristin Elvsveen Witry i Utdanningsforbundet.

Blant de inviterte til visningen, er Jon P. Husby (ordfører i Skaun kommune), barnehagelærere fra Skaun kommune, diverse medlemmer fra Orkdal, høyskolelektorer fra Dronning Mauds Minnehøgskole m.fl.

Filmen vil ha to visninger. En pressevisning om morgenen, og en kveldsvisning med Olin selv. Etter filmen vil hun sitte i panel med Hege Valås (nestleder i Utdanningsforbundet) og Sonja Kibsgaard fra DMMH.

– Jeg garanterer at dette er en viktig film, fortsetter Elvsveen Witry, og det som er utrolig bra, er at da jeg tok kontakt med filmselskapet for dette arrangementet, så hadde de ikke planlagt å starte turneen her i Trondheim.