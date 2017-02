Meldalsbunaden på Orkla Industrimuseum

Landsnemnda for bunadsspørsmål godkjente 6. november 1952 meldalsbunaden, som Kjellaug Tverdal hadde utarbeidet. Etter mange års arbeid og med god hjelp av medlemmer i Meldal Bondekvinnelag fikk fru Tverdal lønn for strevet. I godkjennelsesvedtaket står det blant annet: «Snittet i bunaden er utmerket og kvaliteten i materialene førsteklasses».

I 1955 ble det søkt om midler til å utarbeide modeller av bunaden for å hindre at det ble stor utglidning. Det var viktig: «at en brukbar modell er tilgjengelig for interesserte, for å unngå at mindre kyndige folk forandrer og forvansker den opprinnelige modell», som Landsnemda for Bunadsspørsmål skriver i en anbefaling til støtte stilet til Meldal kommune. Modellene som ble laget er i Meldal Bygdemuseums eie, og det er blant annet disse som er å se i utstillinga på Orkla Industrimuseum.

Verdens fineste utstillingsmonter

Når Orkla Industrimuseum setter opp denne utstillinga, brukes Thamshavnbanens kongevogn som utstillingsmonter.

– Det må være verdens fineste utstillingsmonter og ei fin ramme for meldalsbunaden, sier Anne Grut ved Orkla Industrimuseum.

Temakveld om musikk og dans

Orkla Industrimuseum slo sammen utstillingsåpninga med at det var temakveld på informasjonssenteret om musikk og dans i gruvesamfunnet Løkken Verk. Utgangspunktet for temaet var en film som ble laget i 1976 – til Bergmannsdagene på Røros – ut fra forskningsprosjektet «Musikklivet i ei bygd». Produsenter av filmen var Egil Bakka, Rådet for folkemusikk og folkedans og Rolf Diesen, Musikkvitenskapelig institutt, og Universitetet i Trondheim.

Industrimuseet hadde invitert Tone Erlien fra Norsk senter for folkemusikk og folkedans til innleder for temakvelden. Tone Erlien er prosjektleder og hovedkurator for «Museene danser», som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Museene i Sør-Trøndelag, og skal produsere tre danseutstillinger i perioden 2015–2017. Den andre utstillinga i denne utstillingstrilogien vises lørdager og søndager på Sverresborg fram til 18. mars. På Sverresborg brukes forsamlingshuset Skogheim til denne utstillinga. Den første utstillinga var på Ringve Musikkmuseum og den siste utstillinga åpner på Rockheim til høsten.

Vel 30 personer møtte til temakvelden og det var tydelig at de kjente igjen seg selv og andre fra filmen som var tatt opp i Folkets Hus på Løkken Verk.

John Arnt Holmen