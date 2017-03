«Seven Psychopaths» er en amerikansk film fra 2012. Her møter vi Colin Farrell som Marty Faranan, en manusforfatter som sliter med å finne inspirasjonen til sin neste film. Alt han vet er at det skal være en pasifistisk actionfilm, for Marty liker ikke dreping.

Vi møter også Martys venn, Billy (Sam Rockwell), en arbeidssøkende skuespiller, som tjener til livets opphold med å kidnappe hunder og levere dem tilbake til eierne mot belønning. Med seg i denne interessante jobben, har han Hans (Christopher Walken), en kristen mann med en kreftsyk kone. Billy vil hjelpe Marty med filmen, og foreslå at han kan skrive om «Jack of Diamonds»-psykopaten. En mann som dreper mafiamedlemmer.

Billy annonserer også i avisa etter psykopater som kan tenkes å stille opp. Han får et napp. Zachariah Rigby (Tom Waits), som forteller sin historie om hvordan han og kjæresten var seriemordere som drepte seriemordere.

Marty prøver så godt han kan å skrive, og ender opp i ørkenen med Billy og Hans, som tar på seg å hjelpe ham. Enten han vil eller ikke …