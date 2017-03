(A)Larm en hel uke

– Vinterlarmuka byr på ekstra galskap, rørels og mange kreavtive arrangement. Ei ekstra intens kulturuke, sier ordfører i Meldal, Are Hilstad, fornøyd.

Han fremhever det gode samarbeidet mellom lag og foreninger for å skape et såpass stort arrangement, og at hele bygda er engasjert.

Vinterlarm 2017 i Meldal ble erklært åpnet av tale ved ordføreren, og innslag ved Kari Garberg, Løkken musikkorps, Meldal songlag. Spente tilskuere så frem til en hel uke med innholdsrik larm.

