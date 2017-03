Denne uken kan du se disse filmene:

Torsdag

«LEGO: Batman-filmen» er en interessant sak. For hva skjer når du lar deg inspirere av alle de tidligere Batman-filmene med alle kostymene, plottene, og kjøretøyene, og heller det oppi en bolle som allerede er breddfull av LEGO? Det kan gå ad undas, men ut fra det jeg kan se, er det nettopp det det ikke gjør. Nå kan vi endelig kvitte oss med den håpløse serien med Batman-filmer som dukket opp i 2005 med «Batman Begins», og starte på nytt. Med LEGO. Gotham får en ny politimester som gjør sitt for å gjøre Batman unyttig, Batman småkrangler litt med Jokeren i beste ørti år gammelt ekteskap-stil, og Jokeren blir sjalu fordi Batman har andre fiender enn ham. Og midt oppi det hele har Batman ansvaret for å oppdra en gutt han har adoptert …

«Jackie» er en dramafilm om Jacqueline Kennedy. Det er et portrett av et av de viktigste og mest tragiske øyeblikkene i amerikansk historie, sett gjennom øynene til førstedamen, den ikoniske Jacqueline Kennedy. Vi følger henne gjennom den første uken etter drapet på hennes mann, De forente staters 35. president: John Fitzgerald Kennedy. Jackie (Natalie Portman) var bare 34 år da hennes mann ble valgt til USAs president. Elegant, ung, og stilig ble hun umiddelbart et globalt ikon, faktisk en av de mest berømte kvinnene i verden. Hennes smak i klær, innredning og kunst ble umiddelbart mote. 22. november 1963 på en kampanjetur til Dallas, ble John F. Kennedy myrdet. Jackies ikoniske rosa drakt blir dusjet i mannens blod. Hennes verden – inkludert hennes tro – er fullstendig knust. Traumatisert av lammende sorg må hun i løpet av en uke trøste sine to små barn, flytte ut av hjemmet hun møysommelig har restaurert, og planlegge sin manns begravelse. Jackie innser at de neste sju dagene vil avgjøre hvordan historien vil definere hennes manns arv – og hvordan hun selv vil bli husket.

Søndag

«Karsten og Petra – Ut på tur» er den femte filmen om radarparet Tor Åge Bringsværd skrev om på 90-tallet. I denne filmen skal de to på fjelltur med familiene sine. Forventningene blir bare større og større når selveste Cecilie Skog, eventyreren, kommer til Duestien barnehage for å lære barna fjellvettreglene. Når de kommer opp på fjellet, får pappaen til Karsten en overraskelse. Guiden de har hyret, er ingen ringere enn Aksel, farens gamle barndomsvenn. Og etter hvert bestemmer Karsten og Petra seg for å spleise guiden med Petras mor, men det er lettere sagt enn gjort …

«Kong: Skull Island» er en remake av klassikeren fra 1933, og forteller historien om en gruppe forskere, soldater, og eventyrere, som drar for å utforske en mystisk øy i Stillehavet, som tidligere ikke har vært kartlagt. De finner fort ut at øya er like farlig som den er vakker. På ukjent grunn – uten kontakt med omverdenen – går gruppen inn i riket til den store Kong, og setter i gang en krig mellom mann og natur. Når oppdraget går fra oppdagelse til overlevelse, må de sloss for å overleve i et landskap hvor ingen mennesker hører til …

sjur.vaage@avisa-st.no