Annen vri på kvinnedagen

Kvinnedagen 8. mars i Meldal arrangeres ikke med demonstrasjonstog og sterke paroler. Tvert imot er det en skikkelig damenes aften i Meldalshallen med servering, underholdning, utlodning; kort sagt en festaften av de sjeldne, kun for damer i alle aldre, ifølge arrangøren.

Det er fjerde år på rad at kvinnedagen arrangeres på denne måten i Meldal, med Meldal sanitetsforening som vertskap.

Og skulle noen mene at dette er en lett og lemfeldig håndtering av den internasjonale kvinnedagen, så kan de merke seg at overskuddet av kvelden går til sanitetens arbeid for kampen mot vold mot kvinner.