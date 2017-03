Ny låt fra Astrid S i dag

Astrid Smeplass fra Rennebu slipper nytt materiale for første gang på rundt ett år i dag. Sangen heter «Breathe» og handler om å være skikkelig forelsket, slik at du mister pusten. Og som tittelen tilsier, inneholder den flere pustepauser. Den kan høres i Spotify her. NB! Hvis du ikke har Spotify, vil det bli installert på maskina di. Andre alternativ er blant annet Tidal.

Sangen er spilt inn i studio hos den svenske stjerneprodusenten Max Martin, som også har produsert Katy Perry, Maroon 5, og Taylor Swift med flere.

Låta har hun allerede premiert live, deriblant på by:Larm.

– Jeg er utrolig spent på hvordan den blir tatt imot, men jeg er veldig godt fornøyd med den selv, sier Astrid S, til opdalingen.no.

I kveld er hun gjest hos Fredrik Skavlan i talkshowet «Skavlan» på NRK1.