Disse gikk videre fra UKM i Meldal

Hele 109 påmeldte ga deltakerrekord på årets UKM i Meldal kommune. Arrangøren mener workshop i forkant har engasjert flere ungdommer og ført til rekorden.

Disse går videre fra UKM Meldal:

Sceneinnslag

Emily Foss Morgan, dans - I don't wanna see you with her

Malin, Jenny og Julie - Jar of Hearts (Malin Wuttudal, Jenny og Julie Refseth)

Sylvia & Abbi - When We Were Young (Sylvia Foss Morgan og Ann-Margit Storslett)

Solveig Løkkbakk og Marte Aa, dans - Left hand free - Lido remix

The Dynamites - Feeling Good, (Henrik Strand, Kjersti Almli, Kristian Bøe, Njål Solem og Snorre Løvstrand)

Kunst

Solveig Løkkbakk - Thoughtful

Kritisk punkt - Et verdensbilde, (Sigurd og Solveig Svorkmo-Lundberg)

Elise Løseth - Portrett Ruby Rose

Disse mottok Meldal kulturskoles stipendfond:

Emily Foss Morgan

Sylvia Foss Morgan

Martin Ratøyen Lund

PS! Les mer om arrangementet og se flere bilder i tirsdagens papiravis.