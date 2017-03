Ukens filmer

Torsdag

«Karsten og Petra – Ut på tur» er den femte filmen om radarparet Tor Åge Bringsværd skrev om på 90-tallet. I denne filmen skal de to på fjelltur med familiene sine. Forventningene blir bare større og større når selveste Cecilie Skog, eventyreren, kommer til Duestien barnehage for å lære barna fjellvettreglene. Når de kommer opp på fjellet, får pappaen til Karsten en overraskelse. Guiden de har hyret, er ingen ringere enn Aksel, farens gamle barndomsvenn. Og etter hvert bestemmer Karsten og Petra seg for å spleise guiden med Petras mor, men det er lettere sagt enn gjort …

«Patriots Day» er en film som skildrer bombingen av Boston Marathon i 2013, og om hverdagsheltene som inspirerte verden i de ekstraordinære timene som fulgte. I kjølvannet av terrorhandlingen, blir politisersjant Tommy Saunders (Mark Wahlberg) med modige overlevende, førstehjelpsarbeidere, og etterforskere i et kappløp mot tiden for å spore opp terroristene før de slår til igjen. Filmen er basert på historiene til spesialagent Richard Deslauriers (Kevin Bacon), politimester Ed Davis (John Goodman), politietterforsker Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons), og sykepleier Carol Saunders (Michelle Monaghan), og veves sammen i denne skildringen av menneskejakten som ble fulgt av en hel verden, minutt for minutt.

Søndag

«Kings Bay» handler om den forferdelige ulykken i Kings Bay-gruven på Svalbard, hvor 21 gruvearbeidere mistet livet i 1962. Hva det var som utløste eksplosjonen er til dags dato fortsatt et mysterium. Gerhardsen-regjeringen måtte gå av, men visste de noe som ingen har fortalt? Hva om det ikke var en ulykke? En journalist i avisa Nordlys i Tromsø (Kari Bremnes) mottar en anonym pakke med gamle russiske lydbånd. De inneholder en advarsel om Kings Bay-ulykken, et år før den inntraff. Hun og hennes kollega begynner å grave i saken. Jo nærmere de kommer sannheten om hva som egentlig hendte for 50 år siden, jo tydeligere blir det at sterke politiske krefter er i sving. Noen er villigere til å gå langt for å stoppe saken fra å bli publisert.

«Skjønnheten og udyret», eller «The Beauty and the Beast», som den egentlig heter, er en film basert på et gammelt eventyr – og for den saks skyld, på en gammel tegnefilm fra de samme som har laget den nye, nemlig Disney. Dette er historien og karakterene publikum kjenner så godt og er så glade i. Nå kommer den til live i den spektakulære live-action versjonen av Disneys animerte klassiker «Skjønnheten og udyret». I filmen møter vi Belle; en smart, vakker, selvstendig, ung kvinne som bytter sin fars liv mot sitt og blir holdt fanget av et udyr i slottet hans. Til tross for frykten sin, blir hun venn med slottets fortryllede ansatte, og lærer seg å se forbi udyrets grusomme ytre, og oppdager det gode inni ham.