70 unge strykere øver sammen

I helga er 70 strykere fra Strinda Strykeorkester, Heimdal Strykeorkester og Byåsen Strykeorkester samt strykere fra Skaun og Orkdal samlet til seminar på Grøtte skole.

- Jeg forsøker å skape et miljø og opplevelser for elevene mine, og det at et slikt seminar legges til Orkdal er jo en kjempefin mulighet, sier Sturla Eide, som har med seg elever fra Skaun og Orkdal.

Han er en av instruktørene gjennom helga, og søndag skal de ha konsert på skolen.

Les mer om arrangementet i ST over helga