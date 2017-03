«Moana» handler om Moana, en polynesisk høvdingdatter, som bor på en øy omkranset av et korallrev. Det er lenge siden de kom dit, og ingen har forlatt øya. Det er heller ikke lov å ferdes utenfor korallrevet, for havet er farlig. Farlig fordi halvguden Maui stjal hjertet til jordgudinnen Te Fiti, og siden har ildgudinnen Te Kā herjet og gjort havet opprørt.

Men Moana dras mot havet, og det hjelper ikke at den eksentriske bestemoren oppmuntrer henne. Som liten blir hun – av havet – betrodd Te Fitis hjerte for å levere det tilbake, men faren er ikke spesielt positiv til at hun stadig vekk drar ned mot stranden, for det er hans plan at hun skal ta over når han en gang dør.

Når øyboerne etter hvert har tømt lagunen, og avlingene dør ut, må Moana dra ut for å finne Maui og få ham til å levere tilbake hjertet. Hun finner båtene de første kom til øya med, og drar ut – med god hjelp av havet.

Hun havner etter hvert på øya hvor Maui holder til, og etter litt overtaling, drar de sammen for å finne den magiske kroken hans, og siden for å ta opp kampen med Te Kā for å kunne gi Te Fiti hjertet tilbake.

Det blir en farefull og strabasiøs ferd, hvor begge lærer mye om seg selv – og hverandre, og i sann Disney-stil, er filmen fylt med herlige, musikalske innslag.