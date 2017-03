«Sausage Party» gir assosiasjoner til helt andre ting enn hva denne filmen fra 2016 handler om, og om vi ser bort fra flere av skodespelarane, er filmen knakende bra, samt helt sprengt og veldig sprø. Og holder seg stort sett på kanten. Det er en animasjonsfilm, men absolutt ikke for barn. Kanskje er den for stonere og tenåringer, eller kanskje den ikke er for noen, men jeg skal ærlig talt si at jeg likte den veldig godt. Hva det sier om undertegnede, er et annet spørsmål.

Filmen er en parodi på søte filmer fra Disney og Pixar, og handler om pølsa Frank, som prøver å finne meningen med livet sitt, og hva som egentlig skjer når gudene (mennesker) plukker varer med seg fra butikken og til «the great beyond» (menneskenes hjem).

Med seg i jakten, har han brødet han elsker, en annen pølse, en lavasj, en bagel, og diverse andre antromorfe matvarer, men mye skjer før Frank klarer å komme seg ut fra butikken, og de matvarene som kommer seg til gudenes hjem, får seg en grotesk og forferdelig overraskelse («They're eating children!»).

Klarer Frank å overbevise de andre matvarene om hva som egentlig skjer utenfor butikken, og får han noensinne brødet sitt? Se filmen og finn det ut selv.