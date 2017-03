Agdenes' blodige historie

Vi kjører forbi den livlige campingplassen ved Breivik i Ytre Agdenes, for å ta en titt på Tjalvehelleren og for å få et innblikk i den rike, eldgamle historien til den digre steinhelleren.

Se også video intervju med Trygstad her

– Dette er nesten som en gammel jakthytte fra steinalderen, sier Stin Einar Trygstad.

Tjalvehelleren ligger cirka 40 meter over havet.

– Hvis vi tenker oss at de kunne dra båtene sine opp hit, vil det si at det var steinalderfolk her oppe cirka 7000 år før Kristus. Dette er veldig gammelt, sier Stig Einar Trygstad.

Det var Trygstad som, tilbake i 1962, fant ut hva slags plass Tjalvehelleren er. Han kom over plassen ved en tilfeldighet. Da merket han seg med en gang at det var et meget spesielt sted.

Det er blant annet funnet matrester på bakken (skjell og beinrester) som antas å være flere tusen år gamle. Beinrestene er tatt bort, men det ligger fortsatt gamle skjell på bakken der.

Etter hvert begynte han å lete etter opplysninger om stedet. Det fant han via P.A. Munchs historieverk «Norges Historie». Der står Tjalvehelleren oppnevnt med navn.

En annen kilde som beretter om plassen er sagaen om de gamle norske kongene. Den ble skrevet av en munk fra Munkholmen, ved navn Tjodrek. Han tok navnet Theodoricus da han ble munk.

Historien knyttet til helleren er også nevnt i Snorres kongesagaer, uten at Tjalvehelleren nevnes med navn.

Begivenhetene det er snakk om utspant seg i år 995. Håkon Ladejarl hadde akkurat slått Jomsvikingene, altså danskene, og styrte i Norge.

Han trodde da han var foruten rivaler, i og med at Norge var uten noen av kongsætt med arverett til tronen.

– Så fikk han høre at en av kongeætt, ved navn Olav Tryggvason, var på vikingferd. Håkon sendte ut spionen Tore Klakka for å finne Olav. Tore Klakka kommer sikkert fra Klakken på andre siden av fjorden her, sier Trygstad og peker rett over fjorden.

Klakka ble sendt til Dublin for å finne og ta Olav med til Norge, så Håkon kunne ta livet av han.

Spionen oppsporer Olav Tryggvason, vinner hans tillit og får han med seg. Samtidig greier han å få Olav til å skjule for alle at han er i landet.

Klakka og Tryggvason ankrer opp i Djupvika i Agdenes og skal overnatte under Tjalvehelleren.

Mens Klakka har vært borte har trønderbøndene gjort opprør mot Håkon Ladejarl fordi jarlen har lurt døtrene deres med seg til sengs.

– Olav fikk bud fra Selva om at Klakka var en spion. Da var Tryggvason snar til å hugge hodet av han, sier Trygstad.

Om halshuggingen skjedde akkurat i Tjalvehelleren, eller i området rundt, er usikkert. Det finnes tre forskjellige versjoner i P.A. Munchs historieverk.

Hodet til Tore Klakka ble sendt til Munkholmen. Der ble det satt på stake ved siden av hodet til trellen Kark. Kark ble halshugget av Olav Tryggvason som takk for å ha tatt livet av Håkon Ladejarl.

– Det er en blodig historie, og deler av den ble utspilt her i Tjalvehelleren.

Navnet Tjalvehelleren kommer sannsynligvis fra Tor tjener, Tjalve, som var kjent for å være spesielt rask til beins. Det henspiller at det er fort gjort å komme seg opp i helleren.

I juni 1994 tok Trygstad med seg niendeklassingene ved Agdenes skole og ryddet veg til og plass innunder Tjalvehelleren. Det er også satt opp informasjonsskilt.

Trappen de satte opp de siste meterne inn i hellen har blitt skyvet utfor skråningen av pøbler, men det er fortsatt fullt mulig å komme seg opp dit for folk som er bra til fots.

Stig Einar Trygstad speider utover den samme utsikten som Olav Tryggvason og Tore Klakka hadde, dagen Tore Klakkas hode rullet på bakken.

Restene av gamle Kong Øysteins Havn er skjult under vann. Det er her vikingene gikk i land.