Disse tar han med seg i gruva

Are Hembre har trollbundet flere tusen siden han som 17-åring leide Gammelgruva for første gang for å arrangere sin egen konsert. Det skjedde i 2009.

Siden den tid har han lyktes både som forretningsmann og artist, og hvert år har han tatt med seg noen av landets største stemmer til praktsalen langt under jorda på Løkken.

Pågangen på Hembres konserter i Gammelgruva har vært så stor at det gjerne er blitt arrangert ekstrakonsert. Så i år settes det opp to konserter i utgangspunktet, 8. og 9. juni. Med seg på scenen denne gangen, har han Hanne Krogh, Rein Alexander og Thomas Ruud.

Billettsalget åpner 1. april.