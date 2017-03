Gjorde skattefunn i Agdenes

– Myntene er utrolig godt bevart. Som regel er det en del skader på myntene vi finner, men disse var i eksepsjonelt god stand, forteller Roy Skogvold fra Valset i Agdenes.

Sammen med samboeren Lill Mona Tidemann gjorde han et utrolig funn på et jorde i Agdenes for et par uker siden.

Ikke hverdagskost

De fant nemlig 24 sølvmynter som kan dateres helt tilbake til slutten av 1600-tallet.

– Jeg hadde gått et par timer rundt på jordlappen uten å finne noe. Så jeg hadde egentlig gitt opp for dagen, men samboeren min insisterte på at vi skulle fortsette litt til. Mens vi gikk videre peip det plutselig i detektoren, forteller Skogvold.

– Jeg hadde klart å overse myntene på et område på rundt 50 meter, ler han.

Funnet besto av rundt 10 sølvmynter. I løpet av de neste to dagene fant de ytterligere 14 mynter på jordet.

– Vi ble veldig glade. Slike funn er slettes ikke hverdagskost, sier han.

– Akkurat for ung

Han kan fortelle at den eldste mynten de kan dateres helt tilbake til 1694, mens den «nyeste» anslås å være fra år 1734.

– Myntene har ligget i jorda i nesten 300 år.

Alle mynter som er eldre enn år 1650 må leveres inn til myndighetene.

– De var akkurat for unge, sier Skogvold som anslår at myntene til sammen er verdt omkring 10.000 kroner.

Han har i løpet av de tre årene han har holdt på med metalldetektorsøk levert inn over hundre funn til fylkesarkeologen.

Storslåtte funn

Noen av disse funnene er gjort i Agdenes.

– Jeg har funnet runebrev fra tidlig middelalder og en kam fra vikingtida ute på Vika i Agdenes. Og på Valset ved ferjeleiet har jeg funnet en arabisk sølvmynt som er datert helt tilbake til år 890 etter Kristus, forteller han, og understreker at det er svært viktig å få tillatelse fra grunneier før en kan søke med metalldetektor.

Det kan imidlertid gå lang tid mellom de helt store skattene.

Mye søppel

– På 90 av 100 hundre utslag på detektoren er det søppel av aluminium eller bly. Vi føler oss litt som miljødetektiver også fordi vi plukker store mengder søppel mens vi søker, sier Skogvold.

Nå om dagen er både han og samboeren Lill Mona ute i nærområdene for å søke etter flere skatter. Det har nærmest blitt en livsstil for samboerparet.

– Funnene våre kan bidra til å skrive om lokalhistorie. Det er veldig spennende, sier Skogvold.

Han er helt sikker på at de kommer til å finne flere gamle skatter i Agdenes utover sommeren.

