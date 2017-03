Samboerparet har bodd på Valset i Agdenes ett år, og har i denne tida allerede gjort flere spennende funn. Nylig leverte de inn sju nye gjenstander funnet i jorda i Agdenes til fylkesarkeologen.

Håper på tolkning

På Vika ved Værnes, hvor de har søkt etter ønske fra grunneieren, fant de tre spesielle funn på tre dager.

– Den første dagen fant i en lybsk toskilling, en mynt laget på begynnelsen av 1600-tallet. Det er ganske sjeldent. Den andre dagen fikk vi et signal mens vi hadde gitt opp og var på vei til bilen. Det viste seg å være en liten kam fra viktingetid eller middelalder, med slangeornament. Tredje dagen fant vi et runebrev. Runebrevene ble brukt fra før vikingetid og fram til middelalderen. Dette var helt intakt, og det ser man ikke så ofte. Forhåpentligvis vil fylkesarkeologen være interessert i å tolke hva som står der, sier Skogvold.

Kirke ved havna

På Kong Øysteins havn i Agdenes har de også funnet tre ting som er levert inn, blant annet tappen på ei apostelskje og et mulig vektlodd eller en spillebrikke i bly.

– Kong Øystein bygde ei kirke i samme område som han hadde havna, og bestikket kan stamme fra det som var kalt ei apostelkirke her. Da kan det være fra 1400-1500-tallet, forteller Skogvold, som er meget interessert i historie.

Han har søkt med metalldetektor og tre år, og gjort flere spennende funn rundt omkring i fylket.

– Det tok ikke lang tid før både jeg og samboeren ble skikkelig hekta. Det er utrolig fascinerende at det har beveget seg folk her mange tusen år før oss, sier han.

Mye søppel

Det er en møysommelig jobb å søke gjennom et område. 99 av 100 ganger er det bare søppel, som blikkbokser og annet, de graver opp. Men så glimter de til med et interessant funn innimellom.

Interessen for å søke med metalldetektor har eksplodert, og Skogvold synes det er viktig at folk er klar over lovverket. Det skal innhentes tillatelse fra grunneier, og sjekkes i forhold til eventuell fredning, før man kan søke. Gamle funn er statens eiendom og skal rapporteres inn.

– Vi hadde et møte med fylkesarkeologen om de siste funnene våre for ei uke siden. Da gikk en ansatt der gjennom funnene med oss, og var enig i min tolkning om at dette var fra vikingetid eller middelalder.

Største funnet

Funnene blir konservert slik at de ikke brytes ned mer, og blir lagret i et magasin – eller ustilt i museum dersom det er sjeldne funn.

– Det største funnet jeg har gjort, var på Jakobsli for to år siden. Der fant jeg tre sammenklistrede sølvmynter preget av Magnus Lagabøter i 1263. Det er et supersjeldent funn, som jeg regner med vil bli utstilt, sier entusiasten.

Han har etter hvert lært seg å gjenkjenne spesielle funn i jorda, og da pumper adrenalinet litt ekstra.

