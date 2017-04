«Van Wilder» fra 2002 er en romantisk komedie, men i motsetning til de fleste romantiske komedier, er ikke denne særlig klein av seg. Og mangler Hugh Grant (og er det egentlig en romantisk komedie uten ham?).

Her møter vi Ryan Reynolds som Vance «Van» Wilder, Jr. Han er en selvsikker og småfrekk fyr som går i avgangsklassen på syvende året på college. Han har ingen planer om uteksaminering, og bruker dagene på å leve livet.

I begynnelsen av filmen, jakter han på en ny assistent, og holder en audition, hvor han gjennomgår mangfoldige karakterer, før han ender på den seksuelt undertrykte Taj (Kal Penn). Han får også en journalist, Gwen (Tara Reid), etter seg, som skal skrive en sak på ham for skoleavisa. Van prøver å forføre henne, og er en sjarmør, men kjæresten hennes er ikke særlig glad for Vans tilnærmelser.

For å toppe det hele, har Vans far funnet ut at han fortsatt studerer, og bestemmer seg for å kutte skolepengene hans, og Vans lærer, professor McDougal, er ute etter ham, fordi han aldri gjør noe med livet sitt.

En stjernespekket komedie, fylt med forviklinger, pop punk, og lettbeint galskap.