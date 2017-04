Ukens filmer

Torsdag

« Smurfene: Den hemmelige landsbyen » er et nytt, helanimert smurfeeventyr for hele familien. Vi møter Smurfeline, som føler seg alene fordi hun er den eneste smurfen i landsbyen som ikke har en klart definert oppgave – bortsett fra å være jentesmurf, da.

En dag mens hun og vennene er på oppdagelsesferd i skogen, gjør Smurfeline et mystisk funn som tyder på at det finnes flere smurfer der ute. Sporet leder inn i den Forbudte skogen, som ingen smurf får lov til å besøke.

Når trollmannen Gargamel får snusen i oppdagelsen deres, må Smurfeline og vennene begi seg inn i skogen, for å advare de som bor der inne. I skogen venter den største og mest fantastiske hemmeligheten i smurfenes historie …

« Ghost in the Shell » er en nyinnspilling av den ikoniske, japanske filmen fra 1995. Vi møter Scarlett Johansson som cyborg-agenten The Major (major Motoko Kusanagi), som er konstruert for å være det ultimate våpenet. Det eneste som er igjen av det mennesket hun en gang var, er hjernen. Resten er kunstige, høyteknologiske kroppsdeler.

Avdelingen hennes jakter på cyberkriminelle og hackere, og hun kommer på sporet av en livsfarlig hacker som sprer frykt og terror. Samtidig begynner hun å huske detaljer fra sitt tidligere liv. Kanskje er hun tettere knyttet til cyberterroristen enn hun tror – og finnes svaret gjemt et sted dypt inne i sjelen hun trodde hun hadde mistet?

Søndag

« Gråtass redder gården » er nyeste film om den lille traktoren, og følger hakk i hæl på «Gråtass gir gass» fra i fjor. Denne gangen står Goggens lille gård i fare for å bli slukt av kommunens motorveiplaner. Gråtass og Gustav får ideen om å lage et gigantisk speil som reflekterer solens stråler, i håp om at jorden skal bli fruktbar nok for enda en åker, det er nemlig bare store gårder med fem åkre – ikke fire som på Goggens gård – som er viktige nok til å bli spart, og klarer de å få fem åkre, må veien legges utenom. Greier Gråtass og kompani å redde gården? Se filmen og finn det ut selv.

« Sameblod » er en framifrå kjærlighetserklæring til dem som forlot, og de som ble værende igjen. Her møter vi Elle Marja, fjorten år gammel, og reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for 1930-tallets rasisme og rasebiologiske undersøkelser på en kostskole. Elle Marja drømmer om et annet liv, men for å oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle band med sin familie, og med sin kultur …