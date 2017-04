Til fjells med CC Cowboys

Om det blir vilt, vakkert og vått på i Skardalen 26. august gjenstår å se, men at arrangøren har sikret seg et av landets mest strålende liveband er hevet over tvil. Med låter som Tigergutt, Nå kommer jeg og tar deg, Vill vakker og våt og Harry, skulle nemlig de fleste kunne nikke gjenkjennende til årets artistvalg til den årlige konserten.

Kjente artister

Nerskogskonserten i regi av Nerskogen Grendalag, er en sensommerkonsert som første gang ble arrangert i 2012. Den går av stabelen på Grovasetra i Skardalen, som ligger om lag 900 meter over havet i Oppdal kommune. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Oppdal og Rennebu kommuner. Siden starten har solide norske artistnavn som Jonas Fjeld, Henning Kvitnes, Morten Harket og Violet Road vært trekkplastre, og samlet alt fra 1 200 til 2 000 tilhørere. I fjor var det Jarle Bernhoft som sto for sceneinnslaget i den storslåtte fjellheimen. Konserten pleier å være et høydepunkt for både lokalbefolkning og hyttefolk, men samler også publikum fra øvrige deler av Midt-Norge.

Landskjent

Låtskriver, gitarist og vokalist Magnus Grønneberg i CC Cowboys, uttalte til Dagbladet i 2007 at det knapt var et sted i Norge de ikke hadde besøkt. Ti år senere får bandet, som debuterte i 1989, nå et nytt stedsnavn på sin CV. Det Fredrikstad-baserte bandet ga ut sitt første album i 1990. Da fikk de også Spellemannprisen som årets nykommer. I 2015 feiret de 25-årsjubileum med sitt tiende album, og høstet en rekke femmere i flere av landets aviser.

Musikalske ringrever

Foruten Grønneberg, består bandet av trommeslager Agne Sæther, bassist Per Vestaby og gitarist Jørn Christensen. Navnet har de for øvrig hentet fra sangen CC Cowboys av den svenske gruppa Imperiet. Bandet er kjent for å levere fengende kvalitetsrock, noe alle utmerkelsene og trofeene de har fått er synlige bevis på. Det hevdes at CC Cowboys bare blir bedre med årene, og at de leverer varene uansett om det er små eller store forsamlinger de spiller for.

Grønneberg omtaler seg selv som spellemann, noe som burde passe godt på Nerskogen. Hovedkomiteen for årets konsert består av Terje Storli, Arve Withbro, Astri Snildal og Vigdis K. Krovoll. De lover publikum en stor opplevelse.