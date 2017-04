Röyksopp tilbake til Marinen

På samme måte som at bunad, brunost, og pinnekjøtt er norske nasjonalskatter, er Röyksopp en nasjonalskatt med et noe større internasjonalt tilsnitt.

Elektronikaduoen, som består av Tromsø-gutta Svein Berge og Torbjørn Brundtland, har holdt det gående i snart 20 år. I løpet av karrieren har de gitt ut fem studioalbum, et par EP-er, et par samarbeidslåter (sa noen «Running to the Sea (feat. Susanne Sundfør)»?), gjort noe så voksent som å lage Dagsrevyens vignett, samt håvet inn noen tjuetalls priser både internasjonalt og her hjemme. Et solid vitnesbyrd om at både Norge og verden for øvrig har klemt tromsøværingene til sitt elektrobankende bryst.

Et av fenomenene som markerer og underbygger Röyksopps suksess, er at de er av den typen norske musikere som på et tidspunkt har vært for populære i utlandet til å ha tid til å spille hjemme i Norge. De har selvfølgelig fått en del scenetid her også de siste årene, men likevel oppleves hver konsert med gutta fra nord som en unik «once in a lifetime»-opplevelse som får hårene til å rese seg på så godt som hele kroppen.

Med velkjente låter som «Eple», «Poor Leno», «Remind Me», «The Girl and the Robot», «Do It Again», ovennevnte Sundfør-samarbeid, og flere (for listen slutter aldri), har Röyksopp stått for det beste av elektronisk musikk her til lands i en årrekke. Med et bredt utvalg gjestevokalister og en nyskapende tilnærming til elektronisk musikk i hver låt – via jazzinspo og beats til eteriske melodier – slutter visst gutta aldri å imponere.

Samtlige fullengdere har fått topplassering på VG-lista, og de har håvet inn hele seks Spellemannspriser (og har vært nominert til i alt 17), flere P3 Gull- og Alarm-priser, i tillegg til to BRIT Awards-nominasjoner, med mer.

Da Röyksopp besøkte Pstereo forrige gang – i 2009 – leverte de en av de desidert beste headlinerkonsertene på Marinen. Siden den gang har vi fått mange forespørsler om når de skal komme tilbake for å gjenta det magiske øyeblikket.

Vel, ventetiden er over …

Röyksopp headliner Pstereo fredag 18. august.

Kim Aasli,

bookingansvarlig Pstereo