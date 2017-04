Disse filmene kan du se

Torsdag

« Sameblod » er månedens seniorkino-film, og er en framifrå kjærlighetserklæring til dem som forlot, og de som ble værende igjen. Her møter vi Elle Marja, fjorten år gammel, og reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for 1930-tallets rasisme og rasebiologiske undersøkelser på en kostskole. Elle Marja drømmer om et annet liv, men for å oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle band med sin familie, og med sin kultur …

« The Boss Baby » er en animert komedie om en familie, sentrert rundt syv år gamle Tim (Miles Christopher Bakshi, barnebarn til den geniale regissøren Ralph Bakshi (som har stått bak filmer som «Fritz the Cat», «The Lord of the Rings» fra 1978, og «Cool World»),), som «helt plutselig» får en ny lillebror. Men det er noe uvanlig med den nye babyen. Han bruker dress og stresskoffert, og har både stemmen og oppførselen til en voksen mann (Alec Baldwin), og kaller seg selv «The Boss Baby». Og babyen har et mål … Verdens søthetsskala er i fare, når kompaniet Puppy Co, går inn for å få babyer ned fra tronen av søthet, og heller gjøre valper til det søteste i verden. Det er en merkelig film, men litt søt, også, og fylt med kjente skuespillere (i alle fall originalen, som i tillegg til de ovennevnte, har blant andre Tobey Maguire, Steve Buscemi, Lisa Kudrow, og Jimmy Kimmel).

« Fast & Furious 8: The Fate of the Furious » er – som tittelen tilsier – den åttende filmen i «The Fast and the Furious»-serien, som fortsetter sterkt, til tross for bortgangen til en av hovedskuespillerne, Paul Walker. Vin Diesel er som (nesten) alltid tilstedeværende som Dom Toretto, og denne gangen har han og resten av crewet trukket seg tilbake for å leve et normalt liv, men en mystisk kvinne lokker Dom over på sin side, og snart står tidligere venner mot hverandre. Filmen har en episodisk struktur som foregår i flere storbyer verden over. Hvert segment er som en egen, liten film, hvor figurene er det eneste som binder dem sammen. Ny i filmen er den mystiske kvinnen – en formidabel hacker, spilt av Charlize Theron (og som har med seg «vår egen» Kristoffer Hivju som håndlanger), og for å finne ut hva hun egentlig ønsker, og om Dom virkelig har gått over til hennes side, må du nesten se filmen selv.

Søndag

« Bamse og heksens datter » er en ny film om den populære bjørnen med blå bukser og lue. I denne filmen finner Krøsus Sork gull i bevernes dam. For å rive dammen og få gullet for seg selv, lurer han heksens datter, Lova, til å trylle bort Bamse. Når Bamse så er borte, er det opp til alle barna å stoppe Krøsus, men for å klare det, må de alle legge fra seg uenighetene sine og jobbe sammen, og det er kanskje enklere sagt enn gjort …?

« ChiPs – Crazy Patrol » er basert på TV-serien fra 70- og 80-tallet, og handler om en erfaren nybegynner, Jon Baker, og en tøff veteran, Frank «Ponch» Poncherello, som blir satt sammen som partnere i motorsykkelpatruljen (ChiPs). De krangler mer enn de samarbeider, så det å kickstarte et partnerskap er lettere sagt enn gjort, men med Baker sine motorsykkelferdigheter og Ponch sin erfaring som agent kan det kanskje fungere …