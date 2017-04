Hit kommer «22 hana å ei høn»

Mannskoret Lerka står hvert år for det som mange vil kalle vårens vakreste eventyr - i alle fall ett av dem. Lørdag er det klart for lerkenes vårkonsert, som i år er lagt til Sondrehallen.

Forestillinga har fått tittelen «22 hana å ei høn», og henspiller på korets 22 mannlige sangere og deres kvinnelige dirigent, Eva Lillegård.

Trønderrock

Som tidligere år settes det opp to forestillinger; ei familieforestilling på ettermiddagen og ei festforestilling med fest etter konserten.

- Den gjengse publikummer hos oss er forholdsvis engasjert, for å si det sånn. De kommer gjerne på den siste forestillinga. Men så er det også noen som hovedsakelig vil høre musikken. For dem passer den første forestillinga, fortalte korets leder, Arne Kristian Mo, til ST like før påske.

På spørsmål om hva publikum vil få høre, svarte han dette:

- Det blir som alltid mye trønderrock og 80-tallsrock. Eksempler er artister som Åge Aleksandersen, DDE, Abba og Bon Jovi, sa Mo som ikke ville avsløre for mye av repertoaret.