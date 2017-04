Når gutta stjeler showet

De kaller seg mannskoret Lerka. Men de kunne like gjerne kalt seg solistkoret Lerka. For er det noe Lerka bobler over av; så er det modige, uredde og dyktige solister som står i kø for å ta solistmikrofonen.

De bobler også over av sang- og showglede, for det er ikke bare publikum som vil ha mer når showet er over; det vil også sangerne.

Samler publikum

Mannskoret Lerka greier det mange kor ikke greier. De greier å samle publikum på en lørdagskveld, de greier å skape begeistring med sangen og musikken, og de greier å spre glede. Når det er sagt, så gjør de det ikke alene. De har med seg et proft band som er et overskudd av musikalitet og spilleglede. Der koret glipper, så trør bandet selvsikkert til og haler musikken i land.

Mannskoret Lerka er ikke et tradisjonelt kor. Derfor er det kanskje ikke så underlig at det svikter når de skal gjøre tradisjonelle korsatser. Men med stemmene de har i rekkene, så vil de helt sikkert også mestre dette, hvis de gir det mer tid og øving.

Godbiter i fleng

På denne konserten var fokuset glitrende solistprestasjoner med koring av resten av koret. Her var det godbiter i fleng med glitrende prestasjoner og strålende formidling i et program fullt av ønskelåter; I'm your man, Ring of fire, Sånne som oss, För dig, Jag trodde änglarna fanns, Engler i sneen og ikke minst Geir Johan Nergaards versjon av Come together ga skikkelig gåsehud.

Mannskoret Lerka bebuder show når de inviterer til konsert, og de svikter ikke. De sprer glede, men opplevelsen kunne blitt enda bedre om de valgte et annet lydbilde uten mikrofon på hver sanger. Det ville gitt et mer homogent, renere og bedre lydbildet. Prestasjonene blir helt sikkert ikke dårligere om korsangerne synger uten mikrofon. (Det gjelder selvsagt ikke solistene).

Vi gleder oss ellers til å høre koret blir bedre til å synge flerstemt. De skorter garantert ikke verken på musikalitet, evne eller ståpåvilje. Materialet er her i fleng; det skal bare litt mer trening og instruksjon til.